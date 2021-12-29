特殊選材精誠中學亮眼，5生憑特殊專長提前錄取理想大學。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

特殊選材精誠中學亮眼，5生憑特殊專長提前錄取理想大學。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

精誠中學今年度的111特殊選材中成績亮眼，張仁瑀、張沂竣、雷翔茲錄取陽明交大百川學士學位學程，今年百川錄取率約5％，532人報考，刷到最後才30人。此外，徐育兆錄取成功大學全校不分系學士學位學程，陳昕蔓則是政治大學東南亞語言與文化學士學位學程。5人分別以量子、科學、文學創作、外交等專長進入理想學系。

張沂竣錄取陽明交通大學百川學士學位學程，百川特色是四年不分系，自由選課，僅能由特選管道進入，張沂竣表示，花了近1個月的時間準備，高中曾參加亞太平洋青年科學家會議獲世界金牌、台灣青年物理辯論(TYPT)獲全國銀牌並錄選國手營、中區科展優勝、物理探究實作全國銀牌等科學類型競賽等，需融合英文口說能力於每次研究發表與申論中。

雷翔茲也錄取陽明交通大學百川學士學位學程，她的專業在文學領域，提出國內外文學獎共23件得獎作品，包括龍少年文學獎台灣首獎、彰化小文青新詩優勝、戀風草文學獎首獎等，自媒體網路創作在經營短短3年期間，發表超過255篇小說與短文。

張仁瑀錄取陽明交通大學百川學士學位學程、台灣師範大學物理系正取、清華大學物理系備取，他說高一下學期就選擇了沒有人走過的路量子計算，利用一年時間從0開始學習，並參加國外的量子程式競賽，最終成為了Qiskit的助理開發人員。

徐育兆錄取成功大學全校不分系學士學位學程，他說可以利用特選上大學後9個月時間規劃，提前準備、先修大學的課程。自己是新住民子女。常受不明事理的人排擠，但沒有退縮反而更加努力發掘自己的才能與興趣，也希望在上大學前的這段時間，做公益幫助弱勢兒童了解量子科技。

陳昕蔓錄取政治大學東南亞語言與文化學士學位學程的印尼文組，她說從小跟著熱愛旅遊的爸媽遊歷各國，培養對異國文化的熱忱，學習英文的過程中發現自己對語文的天賦及興趣，高中時即代表學校參加了「108年度外交小尖兵英語種籽隊選拔活動」。