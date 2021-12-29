隨著通訊發達，不少人在節慶時都是透過發訊息來傳遞祝福，有女網友表示，她傳了「聖誕節快樂」的祝賀短訊給朋友，不料對方竟回「群發？」，讓她當場氣炸，PO文一出連網友也搖頭直呼，這個回覆太糟糕。

女網友傳「聖誕快樂」的祝福短訊，不料對方竟回「呵呵，群發？」，讓她當場氣炸。（圖／翻攝臉書社團爆系知識家）

一名女網友在臉書社團《爆系知識家》貼出一張對話截圖，內容可見，該名女網友24日凌晨1點向朋友祝賀聖誕快樂，並詢問對方聖誕節打算怎麼度過，不料1分鐘後對方回應，「呵呵，群發？」，讓她當場氣炸。

該名女網友表示，他們並非許久未聊天的朋友，沒想到對方竟這樣回覆，讓她相當不解，儘管她立刻表示並非群發，對方也無法理解，甚至回傳「我又不傻」，讓她十分無奈，想不通這條祝賀短訊哪裡像群組發送的訊息。

不少網友看完也搖頭，認為回覆「群發」真的太糟糕，「若是我就直接封鎖了」、「這種就絕交了」、「看到這句話真的謝謝再聯絡了」、「不用回 ，對方玻璃心」、「這種回覆連做普通朋友都不合格，基本禮貌都沒有」。

也有網友留言緩頰，「搞不好因為沒有指名道姓，所以才覺得是群發」、「他可能在意妳是不是也問了其他人」、「還是要看你上一次丟訊息給他是何時，如果是超久莫名其妙出現，又說出很關心的話，確實可能會被懷疑」。