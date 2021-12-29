台南南部科學園區迎曦湖旁29日清晨5時許傳出機車火警，警消事後發現一具腹部有刀傷的焦屍趴坐在機車龍頭，焦屍趴臥在機車龍頭上。警方調查後竟是一起殘忍情殺命案。

警方查出，死者葉姓男子在園區某公司上班，但同公司的洪姓同事，疑似因女友轉與葉男交往，醋勁大發萌生殺機，清晨4時許在南科路上堵葉男，雙方見面後發生肢體衝突，洪男當場持刀刺傷葉男後，現場縱火焚屍。

警調閱監視器後，確認洪男身分立刻前往洪男住家歹人，洪嫌偵訊時坦承犯行，目前仍在釐清行兇細節。

洪男初步供稱，因為自己的女友日前移情別戀，葉姓同事交往，他氣憤下趁下班時在公司附近堵人，雙方才發生衝突，還一度騎機車互相追逐，並持刀刺傷葉男後縱火焚燒機車。

警方調查，台南市消防局今天清晨5時16分獲報，南科園區環東路一段發生機車火警，出動新市消防分隊到場救援，火勢約7分鐘撲滅後，赫見有一具焦屍，且腹部還有刀傷，懷疑案情並不單純，才循線偵破這起命案。