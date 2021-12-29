立法院趕在2021年最後一次院會中，三讀通過行政院組織改造案，未來科技部將轉型為國家科學及技術委員會，科技部長吳政忠今日表示，未來「新國科會」會站在政院高度，讓台灣科技與產業接軌更順暢。

新國科會預計將於2022年3月掛牌運作，辦公處所也將是原本的科技部，3大科學園區將繼續隸屬於新國科會，吳政忠指出，預計花幾百萬元預算，來修改相關標誌。

未來是否將成為第一任新國科會主委？吳政忠回應：「等政院通盤考量後才會知道。」

吳政忠強調，新國科會會站在行政院的高度，對台灣科技發展包括上游、中游研究，到下游產業界串成一條龍，並協調各部會，包括新成立的數位發展部、經濟部、衛福部、農委會等，變成協調台灣科技上、中、下游的重要部會，統合起來，讓台灣科技研究跟產業界接軌更加順暢。

未來新國科會在上游研究會持續加碼，包括中研院、各大學的基礎研究，是未來重點，在做基礎研究的同時，也會看未來如何落實到下游產業界，這樣的管道接起來，會比現在更有協調整合的力道。

台美經濟繁榮夥伴對話預計2022年舉辦首屆台美雙邊科學技術會議，吳政忠表示，預計在2022年中舉辦，仍由新國科會辦理。