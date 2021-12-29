家登(3680)今年持續參展半導體展，家登董事長邱銘乾今天表示，在半導體大廠赴美國布局下，考量斷鏈風險，家登赴美國設廠只是時間的問題，他也透露華為盼家登前往中國大陸設廠。

家登董事長邱銘乾指出，晶圓代工廠客戶赴美國設廠，若依目前當地市場規模，家登並無意跟進前往美國設廠。但若美國將半導體產業拉高至國安層級，加入考量斷鏈風險，家登去美國設廠只是時間的問題。

邱銘乾表示，家登近來大舉擴大資本支出，主要是因應未來3至5年擴張廠房需求，也協助客戶降低斷鏈風險。另外，中國華為有意自建晶圓廠，期能延續5G的發展。邱銘乾也透露，華為最近向家登要求前往中國大陸設廠。

另外，家登日前公告，控告美商英特格（Entegris）及台灣子公司台灣英特格侵害其專利權，求償新台幣1億元。

家登董事長邱銘乾今天強調，該產品的專利在2004年就拿到，對方並不能告家登，因此，英特格是以家登的專利權有無效的原因，提出告訴。

家登日前公告表示，其專利權遭美商英特格及台灣英特格，未經授權而用以製造、販賣、使用於晶圓傳送盒及極紫外光光罩盒等產品；針對英特格及台灣英特格等因侵害專利權致生損害，向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟，請求賠償1億元。

英特格則以家登的專利權有無效的原因，向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起確認之訴。家登表示，已委請法律顧問萬國法律事務所處理，維護家登及全體股東的權益。

2021 SEMICON TAIWAN於12月28-30日舉辦，家登以「協同創造Co-Creation」精神，今年仍與國內半導體設備大廠迅得機械聯展，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，展現智慧製造的實力。