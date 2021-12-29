家登(3680)隨著半導體大廠推升至3奈米製程，對公司的高階產品極紫外光（EUV）光罩盒的需求可望持續提升，另外，布局多年的前開式晶圓傳送盒（FOUP）也已獲得大廠認證，明年可望開始出量，助益公司業績成長動能。

家登董事長邱銘乾今天表示，EUV光罩盒量能將隨5奈米以下產能開出持續拉升，晶圓代工大廠新廠逐步開出，積極拉高5奈米製程產能，也將進一步推動3奈米，對EUV光罩盒明年需求持續看升。

家登為全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）的最大供應商，全球市佔率超過七成，通吃台系、美系等龍頭大廠訂單，目標進一步拿下韓國半導體大廠的訂單。

另外，家登布局多年的開式晶圓傳送盒（FOUP）業務部分，也傳出佳績，今年已獲大陸晶圓代工廠與封測廠等客戶的採購，且今年已得到台灣晶圓代工大廠的認證，可望搶下台灣大客戶3成訂單，將推升明年營運成長。

據了解，該潛在大客戶要求家登，必須提供產能保證，家登預計在2022年供應這家客戶所需FOUP總量的三成，可望成為帶動家登2022年營收成長之另一強勁動能。