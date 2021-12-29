證交所臉書（FB）粉絲專頁推出的「宅在家學習 財虎來送禮」有獎徵答+徵文活動已完成，證交所表示，相關獎項中獎名單今（29）日已公布。

證交所指出，「宅在家學習 財虎來送禮」活動，除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識外，更有福袋好禮大放送，包括證交所限量筆記本、證交所獨一無二虎年紅包袋、多功用投資人權益手冊、獨家發行證券知識漫畫、絕無僅有漫畫主角不織布提袋等，還有機會得到台北101觀景台門票及百元超商禮券的幸運加贈禮。

另外，也選出9則優異的徵文內容，除了致贈褔袋一只及百元超商禮券2張外，徵文亦將刊登於「宅在家學習網」，供大眾賞閱。

證交所於今（110）年12月13日（一）至12月24日（五）一連12天，分3梯次進行，計有近千人熱情參與，統一於12月29日公布得獎名單。「宅在家學習 財虎來送禮」有獎徵答+徵文活動，共計有60名幸運者中獎，同時，每梯次額外選出徵文內容優異的3名幸運兒，共計9位。

證交所表示，中獎名單搶「鮮」出爐，欲知詳細得獎名單資訊，請至證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」（https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/）查詢。