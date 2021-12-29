證交所今（29）日公告「111年度（第九屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面78項指標，適用期間為111年1月1日至12月31日，並預計於112年4月底前公布111年度之評鑑結果。

證交所表示，第九屆評鑑修正是依循主管機關公告之「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並參考國內外公司治理發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，總計新增5項指標、刪除6項指標、修正17項指標，並調整6項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

另外，為鼓勵企業重視環境、社會、治理（ESG）議題，實踐永續發展，證交所已將「落實企業社會責任」構面名稱，修正為「推動永續發展」。

證交所進一步說明，為強化公司治理及推動永續發展執行情形，及提升永續發展資訊揭露之品質，增修包括：將「設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外功能性委員會」列示於指標，鼓勵公司董事會設置各類功能性委員會，健全監督功能及強化管理機能。

並將「董事會督導永續發展推動情形」增列於指標要求，鼓勵公司董事會於企業永續發展上扮演更積極之角色，及增加有關SASB準則及氣候相關財務揭露建議書（TCFD）之指標，鼓勵公司參考國際準則規範強化ESG資訊揭露等。

另外，配合主管機關強化上市櫃公司資通安全管理政策，此次也增加「公司導入國際資安標準並取得外部驗證」，可予以加分，鼓勵公司依循國際資訊安全管理系統，建構完備的資通環境，強化資安防護與管理機制。