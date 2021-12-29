化合物半導體是未來看好產業，在光電科技工業協進會（PIDA）舉辦的論壇上，針對化合物半導體專利議題，台灣智慧資本的張智為執行長表示，目前全球有效的化合物半導體專利約28000件，主要申請區域仍以中國大陸和美國為主，台灣以往專利大多為守勢。

張智為建議，業者而未來智財權策略應該是：專利加營業秘密，將核心技術用營業秘密保護，可公開部分(如製程)去申請專利，如此可不公開核心技術，競爭對手又被製程等專利所限制，如此可將智財權變成公司真正的有效資產。

PIDA於4月29日成立「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」，致力於培育國內化合物半導體產業相關人才與國際鏈結等服務。

工業局長呂正華致詞表示，台灣在矽基半導體發展很好，相關基礎可以應用在化合物半導體上，以台灣產業精實的態度與付出及PIDA平台建立，台灣化合物半導體產業未來非常具有發展性。