花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，從12月26日至31日，一連6天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱，吸引許多民眾朝聖，緊接著明年1月將推出2022花蓮太平洋燈會，主要道路高掛萬盞大紅燈籠，如空中紅毯迎賓，點亮市區街道，花蓮街景瀰漫濃厚年節氣氛

迎接2022年，花蓮縣府26日起一連舉辦6天跨年演唱會，每晚都有實力派歌手輪番演出，跨年夜當天有羅志祥、周湯豪及陳勢安等大咖歌手陪伴跨年。此外，緊接著明年1月登場的花蓮太平洋燈會，也正緊鑼密鼓準備中，現已提前張燈結綵，以大紅燈籠妝點城市夜景，入夜後的燈籠，透過跨燈及串燈等多樣形式點亮街景，營造歡樂喜氣氛圍，為迎接新年做準備。

縣長徐榛蔚表示，各鄉鎮主要道路街頭掛上象徵喜氣與歡樂的大紅燈籠，也為民眾祈福，也吸引遊客及外出打拚的鄉親遊子回鄉團聚，歡迎大家一同來感受年節的氛圍。

觀光處長張志翔表示，這二年受到新冠肺炎疫情影響，國人出門旅遊意降低，防疫降級後，有大量遊客到花蓮觀光，明年春節連假，旅宿業訂房率近滿房，預期整個花蓮將湧現車潮、人潮。高掛超過萬顆大紅燈籠，宛如一條空中的紅毯一路延伸，豐富春節闔家團圓氣氛。

張志翔說，跨年後再前往花蓮七星潭參加元旦健走、淨灘活動，欣賞2022年的第一道曙光，最後還有有獎徵答活動，在活動時間內走完全程的民眾，均可參加摸彩活動，現場摸彩獎品豐富，多達27項大獎等，歡迎大家一同參加。