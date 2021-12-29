半導體需求強勁題材持續熱燒，上市櫃化工多頭氣勢旺盛，三福化(4755)、勝一(1773)收在漲停板、長興(1717)及永光(1711)收盤漲幅在5~8%不等，永捷(4714)、永純(4711)漲幅在2%左右，上市指數收盤漲幅達1.95%、上櫃化工指數收盤漲幅達1.45%，成為盤面上的人氣焦點。

三福化新產以及半導體需求增溫題材加持，營收已經續2個月刷新紀錄，12月營收表現也受到期待，第4季營運可望挑戰超越傳統最旺季第3季的表現。三福化新興化學品主要業務為顯影劑(TMAH)廢液回收，新增5000噸產能將在明年3季開出，屆時產能將增至1.22萬噸。

第4季為半導體產業旺季，勝一營收也是已經續2個月刷新紀錄，12月表現也受到期待。今年以來，勝一工業級溶劑與電子級溶劑銷售皆有成長，第4季為半導體產業旺季，溶劑銷售持續高檔水準，不過，受制原物料漲勢未停，轉嫁漲價幅度有限，法人認為，第4季毛利率還是會受到原料漲價的干擾。

長興指出，目前原物料價格有走跌的趨勢，有利公司產品毛利率穩定回升，營收占比近五成的合成樹脂，在原料成本不利因素緩解後，毛利率及獲利可望獲得改善；特用材料、電子材料需求穩定成長，將持續增加產能以因應市場需求。