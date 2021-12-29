華碩小金雞力智(6719)將於下月13日上市，在現金增資發行新股的7050張中有5076張採競價拍賣，今(29)日開標，得標加權平均價格803.69元、最高得標價格為850.6元，目前市場最關注得就是其將在下周1月3日~1月5日辦理公開申購，由於另一檔備受注目的友達(2409)小金雞瑞鼎今為公開申購的最後一天，以承銷價與新櫃價格來看，存在約25萬的價差，換言之，抽中現賺25萬，由於力智以興櫃股后之姿上市，其價差所帶來的紅包行情更受到市場注目，以今盤中價格來看，抽中的幸運兒現賺逾30萬。

力智本次所辦理的現金增資發行新股7050張，其中有5076張採競價拍賣方式承銷，每標單最低為1張、最高為729張，以價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

力智為業界少數同時具備電源管理IC(PMIC)及功率半導體元件(MOSFET)兩大產品技術之IC設計公司，在產品整合上較同業更具優勢，領先同業，智力主要產品為功率積體電路(Power IC)與功率分離式元件(Power Discrete)產品線之設計研發，加上有富爸爸華碩撐腰，目前華碩持股力智28.48%。

受惠於2021年全球半導體供給吃緊，亞洲PMIC業者營收大幅成長，幅度超越全球IDM同業，後續科技業的新應用增加將推升PMIC需求，並有利於亞洲PMIC IC設計業者。智力將在下周1月3日~1月5日辦理公開申購，承銷價則暫定為589元，今智力股價在興櫃市場開低走高，股價最高達931元，換言之，下周股民要是中簽，每股現賺高達逾30萬。

另一檔備受注目的新股，即友達旗下小金雞瑞鼎，其在上周完成上市前公開承銷之競價拍賣開標，得標加權平均價格為每股505.55元，競價拍賣超額認購比率6.45倍，瑞鼎也自本周一起進行公開申購，每股承銷價308元，今日是公開申購最後一天，瑞鼎今日在興櫃行情儘管開低走低，盤中最低562元來看，每股潛在價差還是達25萬元，可說是抽到賺到。