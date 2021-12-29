高雄市政府為了整修壽山動物園，向台電、中油等國營事業及中鋼發文要求贊助，經濟部29日表示，高雄市新動物園計畫補助案目前已由高雄市政府觀光局向台電、中油公司提出申請，尚需經台電、中油公司董事會通過，因捐助金額超過2000萬元，亦需陳報經濟部轉陳行政院核定始得辦理，因此，相關程序亦符合公司治理精神及相關行政法規。

經濟部表示，中鋼公司以往曾開採萬壽山石灰石，民國89年提前終止開採權，並完成綠化復育工作，現今量力再協助萬壽山動物園整建工程，完全係基於回饋地方的精神。至於中油公司在高雄地區除有大林煉油廠、林園石化廠及永安接收站等多項重要設施外，近日更有永安增建儲槽計畫、高雄港洲際貨櫃2期大林石化油品儲運中心計畫2項重大投資計畫次第推動中；而台電公司除既有之大林發電廠及南部發電廠外，近期亦有興達發電機組更新改善計畫正如期興建中，顯見這3家公司與高雄地區的發展息息相關。

中鋼公司為高雄在地的指標型企業，長期在高雄地區深耕發展，而中鋼人對於萬壽山有其歷史情感，對於壽山動物園亦有永久記憶，因此願意捐助6000萬元，成就高雄市自己的城市動物園，原本就是企業社會責任之一環。至於台電、中油公司為推動興建各項重要建設，並基於取之地方、用於地方之社會責任，依據「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」均訂有相關睦鄰及回饋制度。而台電公司亦訂定「促進電力發展營運協助金執行要點」，對於既有發電、輸變電設施以及興建中的重大工程訂有一定比例的專案協助金預算，而此次補助高雄動物園興建各8000萬元，即係配合公司在高雄地區重要建設計畫及既有設施之興建與營運，而給予地方回饋。