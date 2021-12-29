國家住都中心公辦都更案信義區「兒福B1-1基地」，今日舉行開工動土典禮，未來將成為大五分埔連鎖式都市更新的第一案，B1-1完工後，將啟動B2基地都更，藉由先建後拆的方式，讓更新基地內的住戶，不用等待都更完工就可以入住使用。

包括國家住都中心代理董事長花敬群、出資人國美建設董事長盧明德、多位台北市議員等，出席本次開土動工典禮。

花敬群表示，這項公辦都更案在規劃時就在考量，如何讓在地營運50多年的老牌優質幼兒園不中斷營運，也要把最好的位置留給幼兒園，未來基地內也會規劃銀髮友善地區，與台北市政府的長照服務做結合。

他感謝國產署提供基地，以及國美建設、中華文化社會福利基金會、台北兒童福利中心的合作，以及台北市政府在都更審議的協助，讓這塊充滿很多人記憶的基地，在最具公益性方式下順利推動都更，國家住都中心會陪著大家，把這塊基地上的記憶努力保留下來，這是屬於台灣的價值。

兒福B1-1基地於2021年10月28日經台北市政府核定實施，是信義兒福案首案核定後開工的基地，也是大五分埔地區連鎖式都市更新的第一顆種子。

國家住都中心指出，台北兒福中心現址位於B2基地，未來B1-1基地完工後，兒福中心的幼兒園將直接進駐，同時啟動B2基地之都更，讓幼兒園得以持續運營，不因都市更新而中斷教學。本案為全台連鎖式都更首案，藉由先建後拆，讓都更基地內之住民，不需等待都更完工，便能就近入住使用。B1-1基地規劃興建地上14層、地下3層建築，預計於2024年底之前完工。

信義兒福公辦都更案分為三部分實施，B1-1基地採全棟通用設計的全齡好宅，導入SI（Skeleton Infill）概念永久性設計，延長建築使用期限與彈性，為永續運營奠定基礎。完工後將延續幼兒照顧服務，並規劃戶外空間為五感體驗場域，結合富台公園，連結區塊綠色廊道，打造富含幼教環境與安全住宅空間，讓兒福B1-1成為公辦都更的優良實例。

國家住都中心在「兒福B1-1公辦都更」所分回的房屋，除為在地租屋市場提供新選擇，更是支援周邊鄰里於都更重建期間的中繼或安置居住需求的最佳解方。