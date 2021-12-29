希臘的雅典地球動力學研究所（Geodynamic Institute）表示，地中海上的克里特島（Crete）今天發生規模5.6地震，深度為42.7公里。目前尚未傳出傷亡或災損。
歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早表示，這次地震規模為6.1，深度為80公里。
埃及的國家天文暨地球物理研究所（National Research Institute of Astronomy and Geophysics）表示，埃及部分城市也感覺到了地震。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1101229
希臘的雅典地球動力學研究所（Geodynamic Institute）表示，地中海上的克里特島（Crete）今天發生規模5.6地震，深度為42.7公里。目前尚未傳出傷亡或災損。
歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早表示，這次地震規模為6.1，深度為80公里。
埃及的國家天文暨地球物理研究所（National Research Institute of Astronomy and Geophysics）表示，埃及部分城市也感覺到了地震。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1101229
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