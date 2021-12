性感網紅徐恩(Hannah)擁有天使臉孔、魔鬼身材,加上倫敦大學畢業的高學歷,讓她在網路上受到大批網友的愛戴,IG吸引超過47萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她,近日曬出旅遊美照,火辣的穿搭立即吸引網友的目光。

徐恩近日趁著空檔前往南投日月潭度假,並在IG上分享旅遊美照,昨(28)日她便在IG上PO文表示「在房間裡就能看到日月潭湖景,清晨還能看到絕美日出,我起不來所以看到日落就好」,並附上一張照片。照片中,她穿著一件針織短裙背對著鏡頭露出一抹微笑,而洋裝背部到側面挖空的性感設計,使她整片性感美背與豐滿的火辣弧線一覽無遺,讓網友看了臉紅心跳。

今(29)日徐恩再度PO文,表示「I love to wake up next to you,雖然是老飯店 但湖景真的很美」,這次更直接附上上空全裸望向遠方的照片,不吝嗇的秀出一大片性感裸背及纖細蠻腰,再度令網友大噴鼻血,紛紛留言「這個背更美」、「好美」、「這背景很美」、「這風景真的很辣、很美」、「你的身材很漂亮」、「背多分」、「腰瘦」,貼文曝光短短2小時就吸引近3000人按讚。

事實上,徐恩不久前也曾曬出另一套火辣穿搭,當時的她穿著只遮前面的繞脖上衣,同樣露出整片裸背與C字雙峰,但經過夕陽光一照,裸背也跟著發光,令網友看了忍不住刷出一整排火焰與愛心,並大讚她的好身材。