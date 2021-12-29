性感網紅徐恩（Hannah）擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上倫敦大學畢業的高學歷，讓她在網路上受到大批網友的愛戴，IG吸引超過47萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出旅遊美照，火辣的穿搭立即吸引網友的目光。

徐恩近日趁著空檔前往南投日月潭度假，並在IG上分享旅遊美照，昨（28）日她便在IG上PO文表示「在房間裡就能看到日月潭湖景，清晨還能看到絕美日出，我起不來所以看到日落就好」，並附上一張照片。照片中，她穿著一件針織短裙背對著鏡頭露出一抹微笑，而洋裝背部到側面挖空的性感設計，使她整片性感美背與豐滿的火辣弧線一覽無遺，讓網友看了臉紅心跳。

今（29）日徐恩再度PO文，表示「I love to wake up next to you，雖然是老飯店 但湖景真的很美」，這次更直接附上上空全裸望向遠方的照片，不吝嗇的秀出一大片性感裸背及纖細蠻腰，再度令網友大噴鼻血，紛紛留言「這個背更美」、「好美」、「這背景很美」、「這風景真的很辣、很美」、「你的身材很漂亮」、「背多分」、「腰瘦」，貼文曝光短短2小時就吸引近3000人按讚。

事實上，徐恩不久前也曾曬出另一套火辣穿搭，當時的她穿著只遮前面的繞脖上衣，同樣露出整片裸背與C字雙峰，但經過夕陽光一照，裸背也跟著發光，令網友看了忍不住刷出一整排火焰與愛心，並大讚她的好身材。