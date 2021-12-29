繼《魷魚遊戲》後，Netflix又推出韓國大作《寧靜海》，這部由孔劉、裴斗娜、李準、許城泰等實力派卡司所演出的科幻影集已上架，Netflix還在台北微風松高百貨前架設了《寧靜海》佈景，之前就迷上模仿孔劉的藝人梁赫群沒放過這個好機會，前天(12/27)前往該處拍照打卡，驕傲表示：「身為台灣孔劉的我當然是要化身『先鋒隊長』第一時間到場支援啊！」。

先前梁赫群搭上韓流風潮，透露玩「臉部辨識名人」九宮格照時，意外被系統認證他撞臉韓國男神孔劉，讓他欣喜若狂，自封為「台灣孔劉」，並開始了他的模仿孔劉之路，但每次推出模仿照都被吐槽，甚至有不少網友苦勸他不要消費男神，梁赫群當下沒正面回應，不過接著發文「人活著是為了做自己」，之後堅持走這條「不歸路」，如今正版孔劉推出新作品，梁赫群果真不放過，來狂拍一波。

梁赫群前天到信義區體驗《寧靜海》佈景，不只弄好了髮型前來，還換上跟孔劉戲裡一模一樣的太空裝，在佈景裡拍了一系列情境照分享，滿足表示：「我就問～穿上太空裝的我離歐巴是不是更靠近！」，透露現場不但有孔劉隊長帥照可看，連按鈕都是真的，彷彿身歷其境，推薦大家來體驗，甚至不忘簡介劇情，宣傳做好做滿。

梁赫群這系列模仿照曝光後，其中一張拿證件的照片，被網友說比起之前的，「這次有帥」，也明顯用心很多，但也有人說比起像孔劉隊長，梁赫群比較像巴斯光年，至於星友們則是毫不手軟無情吐槽，阿諾慶幸自己早一天先看完了劇，「不然先看這組照片我會出戲吧，我會搞不清誰在演」，蔡尚樺則說：「把拯救地球的任務交給你讓我覺得更危險」，王思佳更是直接質疑：「面罩一直拿在手上，是因為根本戴不進去對不對？」，愛雅則痛心回應：「老梁，真的還是比較像朗(郎)朗！」。

其中，小禎的留言力道最猛，無情冷言：「有空拍照怎麼還不趕快去修6樓的水管？」，簡單暴力的一句話狂吸6000位以上網友認同，梁赫群只能委屈回應：「有拿手電筒的不一定是水電工」。