陝西今年入冬以來，全省流行性出血熱病例持續增多，形勢嚴峻，加上預防疫苗供應不足，當局將集中在本月底至明年3月底，開展全省滅鼠行動。

流行性出血熱是一種經老鼠傳播、由漢他病毒引起的嚴重急性傳染病，潛伏期有2星期，患者多出現畏寒發燒、頭痛、腰痛、眼眶痛及臉、頸等發紅症狀。省疾控中心表示，關中地區屬於流行性出血熱重點區域，每年冬春季是高發季節，西安自本月18日發現首例出血熱病例以來，洛陽也有零星病例，主要分佈在西南地區山村，約八成感染者是農民。

圖／深圳特區報

陝西省愛國衛生運動委員會辦公室近日印發《關於集中開展冬春季滅鼠活動切實做好流行性出血熱防控工作的通知》，2021年12月底至2022年3月底，在全省集中開展以冬春季滅鼠活動、切實做好流行性出血熱防控工作為主要內容的愛國衛生運動。

專家指，出血熱一般不會在人與人之間傳染，傳染源為為老鼠，若被老鼠咬傷，或誤食老鼠爬過的食物和水，接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能染上出血熱，建議民眾盡量不在野外露營，小心處理及存放食物，定時清理垃圾杜絕鼠患。