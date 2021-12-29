苗栗縣勞工育樂中心臨近明德水庫入口。（謝明俊攝）

位在頭屋鄉明德水庫風景區內的苗栗縣勞工育樂中心，歷經招商改組，日前租約到期後縣府重新招標，結果由太和康養國際投資公司得標，採取ROT方式，未來將待正式取得旅館執照後，以經營旅宿為主，並認養協助周邊長者服務及景區維護等，租約長達25年，縣府期望新廠商入主後，能落實發揮服務勞工，以及促進觀光旅遊功能。

苗栗縣勞工育樂中心位於明德水庫旁，前身為教師會館，2005年改為民間促參委外經營，苗栗市王府大飯店以明湖水漾會館經營至2020年，再標租委由天童康旅營運，至今年約滿後，以ROT委託經營，月前選出最優申請人太和康養國際投資公司承攬。

日前，苗栗縣政府秘書長陳斌山及太和康養國際公司總經理高鳳嬪，共同完成簽約，這個ROT案特許年限為25年，第1年為整建期，太和康養公司預計花費約5600萬元整修建築物，並申請旅館登記始得繼續營運，將以嶄新環境服務往來遊客，

太和康養公司總經理高鳳嬪表示，未來勞工育樂中心將結合頭屋及明德水庫地理環境，回饋給苗栗在地的服務有老人送餐、健康檢測以及優先錄用苗栗在地人，並錄取2位苗栗在地身心障礙人士，食材部分也採購在地小農產品，另外公司也將投入頭屋鄉永春宮客家文化館的環境維護，積極融入苗栗地方，

縣府秘書長陳斌山指出，希望太和康養國際公司進駐，在場館修繕完成後，提供更完善的住宿跟旅遊，並結合縣府文觀局提出的明德水庫重點景區遊憩廊帶、水利處明德水庫環湖自行車步道，讓明德水庫地區及育樂中心會館脫胎換骨，也期許太和康養公司在未來一年內的努力下讓育樂中心能夠順利完成揭牌。