根據TrendForce的統計，由於Mini LED產品挾帶高對比及高亮度等優點來勢洶洶，但因價格仍高，預估今年搭載Mini LED背光液晶監視器出貨量為5.1萬台；展望2022年，在QD OLED液晶監視器及OLED液晶監視器將加入搶食高階液晶監視器市占的局面下，2022年Mini LED液晶監視器出貨量預期僅6.5萬台，年成長率27％。

TrendForce指出，幾家液晶監視器品牌廠商在高階產品推出Mini LED背光的液晶監視器，2021年Mini LED背光液晶監視器價格約落在2300～5000美元之間，約為傳統同尺寸LED背光規格的4到8倍，屬於金字塔頂端的產品。由於價高且產品剛起步，故市場規模相對較有限，預期今年搭載Mini LED背光液晶監視器出貨量為5.1萬台。

此外，今年搭載Mini LED背光的液晶監視器品牌市占率來看，三星位居第一名，主要目標客群為電競玩家，講求高性價比，市占率達58％。戴爾以專業創作者為其主要客群，故產品以高規格為主要訴求，市占率29％居次；第三名為華碩，同樣以專攻電競玩家，市占率約12％。

市面上目前以Mini LED背光液晶監視器僅49吋、31.5吋以及27吋三種產品。其中，三星獨家推出的是49吋32：9機種，因而58％市占率由49吋產品全數拿下；其次是市占率39％的31.5吋產品，戴爾及華碩皆有推出，剩下是市占率僅3％的27吋產品。