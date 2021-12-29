俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）29日（周三）表示，產油大國組成的OPEC+未理會華府提高產油量的要求，因為該團體希望能提供市場明確的指引以及不要背離政策。

由於美國汽油價格節節攀升，促使美方一再呼籲OPEC+加速增產。

當被問及為何OPEC+回絕美方要求，諾瓦克回答，這因為OPEC+有長期的規劃，「我們相信針對需求成長提出我們如何因應的中期增產規劃，對市場是好的」。

他提到，產油企業須先瞭解必須規劃的投資，才能確保產量增長。