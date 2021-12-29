新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會近日決議，竹市2022年新竹振道有線電視基本頻道收視費持平，維持200元、500元、520元、540元選擇，年繳戶最低每月更只要480元，是北台灣一般有線電視業者最低價，另，低收入戶及立案社福團體，免收基本頻道收視費。

市府行政處指出，此次有線廣播電視系統費率審議委員會決議，新竹振道公司明年每月每戶基本頻道收視費共有4種，分別為：A組22個頻道200元、B組129個頻道500元、B組加娛樂或親子套餐132個頻道520元、B組加娛樂及親子套餐135個頻道540元。

訂閱B組以上方案，季繳每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元。

娛樂套餐頻道包含：MTV Live、TV5法式生活時尚、古典音樂台。親子套餐頻道包含：Boomerang卡通、達文西頻道、HGTV居家樂活。

另，明年裝機費維持主機1000元，單1分機裝機費與主機同時安裝300元、不同時安裝600元，復機費1000元，室內移機費每機300元、室外移機費每機600元，並維持家中安裝第2台電視免收單1分機裝機費及數位機上盒保證金，希望吸引更多民眾收看有線電視。

行政處表示，新竹市低收入戶收看有線電視基本頻道，長期以來僅第1款及第2款者免費、第3款者半價，委員會為照顧全體低收入戶收視權益，及參考其他縣市作法，一致決議2022年新竹振道有線電視應對竹市登記有案的全體低收入戶不再分款，一律免收基本頻道收視費。

另，對設立有案的社福團體亦跟進免收基本頻道收視費，落實企業社會責任。

市府指出，新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會，是由消費者保護、傳播、財經、會計、法律、工程等類專家學者組成，督促新竹振道有線電視增進服務品質，把關訂戶權益。