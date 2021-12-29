婆媳問題總是難解，一名人夫在網路分享，他上月把母親接回家，此後妻子與母親處不好，天天上演婆媳大戰，最後的導火線是母親誤拆了妻子的情趣內衣，還痛罵妻子是做特殊職業、太放蕩等語，妻子氣到直接搬回娘家。

人夫在爆料公社App匿名公社發文，稱11月中起把母親接回家中同住，日前妻子網購一套情趣內衣，母親未經同意拆開包裹後，還下水拿去洗，他與妻子返家後便看到陽台曬著該套情趣內衣，讓她們超級尷尬。

人夫分享，妻子直接向婆婆表明，不喜歡亂拆包裹的行為，很不尊重人等，但婆婆則表示她非故意，且說話越來越難聽，直指妻子放蕩，穿這種樣式的內衣還以為是做特殊職業，後來妻子氣不過，便直接提著包袱回娘家住。人夫歷經一場婆媳大戰，好奇發問網友能給他些建議嗎？

文章曝光後，好多網友在留言區直言，「你媽寶的可能性非常大」、「你的問題比較大」、「老婆是要和你過一輩子的人，這樣還有什麼困難嗎」、「你媽媽的錯啊！幹嘛拆你老婆的快遞。很誇張」、「你的鬼調停一定是幫媽媽說話，不然老婆幹嘛跑，騙肖ㄟ!」、「最大的錯是你竟然無法分辨是非！看不出來你媽就是在耍無賴嗎？」。