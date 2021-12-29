創業是一條孤獨的路，尤其具有社會使命的小微創業者更是。信義房屋攜手信義文化基金會與社企流於今年5月啟動「創業在走，倫理要有—小微企業倫理長養成班」，為期３年的課程輸出信義房屋企業倫理的認知與技能，日前更舉辦第一年學員交流會，讓小微企業與有志創業青年獲得潛在資源對接的機會，例如生產植物奶的企業「植人糧心」則使用「幸福良食」種植的黑豆，小微企業彼此連結，擴大善的影響力。

第一屆小微企業倫理長養成班共有51 名小微企業的經營管理者與個人，2成來自台北市，其餘平均分佈於中區、南區、東區與離島學員們，最多團隊投入的熱門領域為17 項聯合國永續發展目標中的「負責任的生產與消費」、「優質教育」與「良好健康與福祉」。

今年小微企業倫理長養成班因疫情緣故皆採線上授課，此次交流會是學員們首次見面，他們在交流會上開啟合作的可能；生產無添加植物奶的新創「植人糧心」使用倡議青銀共農的「幸福良食」團隊種植的黑豆，不僅支持老農，也使用友善土地的原料，而「1982冰淇淋」生產真實食物的冰淇淋，未來也希望跟「植人糧心」共同開發植物奶冰淇淋；小微企業們有好的社會理念，但產業規模仍小，藉此攜手合作擴大影響力。

小微倫理長計畫舉辦第一次交流會，請來社創前輩分享經驗。(圖/信義房屋提供)

學員們也分享一年來的學習心得，倡議友善飲食的康普茶專門釀造廠腴釀創辦人潘萱分享「企業倫理、ESG 概念時常聽到，但實務應用總無頭緒，倫理長計畫讓我跨出第一步」；陪伴原民兒少多元發展的 HMT 你好明天秘書長楊庭瑄回饋，「課程講師給予作業回饋、協助釐清組織現況」；推動牙醫到府服務的牙驛通-牙醫到宅服務平台執行長曾暐志說，「計畫幫助他們認識更多有理想有抱負的個人與團隊，未來有可能促成合作機會。」

交流會上也邀請實踐企業倫理的社創前輩們分享經營納入ESG層面的經驗，小微企業提問「資源不足的小微企業該如何實踐環境永續？」AROMASE 艾瑪絲創辦人陳俊偉建議，小微企業可先簡化製程，藉此節能友善環境；而社企流執行長林以涵，同時是支持小農的電商平台「直接跟農夫買」、非營利網路媒體「報導者」的董事也分享，「報導者」與「直接跟農夫買」皆邀請利害關係人如員工、農友擔任董事發揮獨立性，確保在訂定公司策略時，能多方考量到不同利害關係人的權益，而3 家組織的內外帳合一、社會影響力報告與會計師財務簽證等作為也值得小微企業參考。

信義房屋表示，小微倫理長計畫每年安排包含ESG(環境、社會、治理)三大面向的 10 堂免費培訓課程，第一年的課程涵蓋包括經濟面向的社會創新創業精神、小微企業的自律與他律；社會面向的改變理論與影響力評估、利害關係人管理與經營；環境面向的打造組織永續 DNA、企業職業安全、法令遵循與誠信等課程；未來將持續促進計畫學員對接已執行17年的社區一家社群與資源，包括社區一家免費培訓課程、社區參訪機會等，盼透過融合不同社群優勢，進而互相協力、促進社會共好。