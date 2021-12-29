大陸賽車好手周冠宇今年成功獲得F1愛快羅密歐車隊青睞，成為F1賽車72年來首位大陸選手，他更與陣中戰將波塔斯(Valtteri Bottas)成為隊友，此消息一傳出讓大部份大陸民眾都相當歡騰，不過因他上位，被取代的義大利車手吉奧維納齊(Antonio Giovinazzi)感到不滿，炮轟F1說「金錢比天份更重要！」

吉奧維納齊今年28歲，原本效力愛快羅密歐的他因周冠宇加盟遭棄，讓他認為一切都是經濟因素考量，直言對F1醜陋現狀感到失望，認為在F1中金錢比天份更重要。他說：「他(周冠宇)真是幸運，現在成為決定車隊財務政策的車手，不過我並不是唯一因此丟飯碗的車手，而我是昂著頭離開。」

確實在愛快羅密歐簽下周冠宇後，許多質疑聲浪慢慢傳開，有人說：「他將以『帶贊助入隊』方式獲得一個寶貴F1車手席位，已有贊助商承諾將給車隊3000萬歐元贊助費，讓他接替吉奧維納齊位置，都是錢在作怪！」車隊想引進大陸市場的動機非常明顯。

當時車隊老闆瓦索(Frederic Vasseur)也直言，開發大陸新市場是合理的，他說：「我認為對公司、贊助商、其他車隊，甚至整個F1，都是巨大機會。」期待大陸銷售業績的他強調，周冠宇將成完美代言人：「他青少年賽事表現出色，比之前所有中國車手都要好很多。」