高雄壽山動物園今年中旬啟動整建，總經費約5億元，台電、中油、中鋼各捐獻8000萬元，對此，高雄市長陳其邁表示，國營事業回饋金協助地方建設已經行之有年，身為市長爭取建設經費是他的義務，不同黨派的議員也都紛紛向他提出要求，希望可以爭取到更多經費。

近日網路瘋傳高市府發給台電的一紙公函要求「協助」經費，引發非議。消息傳開後，更煞羨其他縣市「原來對綠營執政的地方如此大方」，陳其邁也被網友封為「五億市長」。

對此，陳其邁表示，國營事業的回饋金協助地方建設已經行之有年，包括台電的電協金也依據電業法65條的規定，依照所屬的電廠或設施所在地給予補助，以109年為例，台中市政府獲得的補助大概是3.6億左右，而高雄是電廠數目最多、發電量最大的地方，所以根據電業法相關規定來回饋地方。

陳其邁指出，爭取國營事業的支持並回饋給地方建設，是他做為市長的責任及義務，在市議會不同黨派議員也都要求他爭取更多經費，不管是從活動中心、運動中心甚至道路等基礎建設都需要經費，這些案例及機制皆已行之有年。