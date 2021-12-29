Podcast「阿路八」第二季即將於12月29號晚上6點上線。在休息的一個多月裡，小路路嘉欣和小八趙逸嵐除了繼續進行各自的音樂和戲劇工作，原本開玩笑說自己是「全新女子天團」的阿路八，也真的用團體的身分接到了兩個活動主持的工作，接下來年前還有尾牙主持，兩人對這個新發展感到又驚又喜！

小路說：「沒想到除了唱歌演戲舞台劇，居然又開發了主持的新技能，覺得隔行如隔山，各方面都還要向主持人姊姊路嘉怡多學習，不過有點意外平日話不多的我，上台主持竟然可以講這麼多話，還被懷疑是不是有偷喝酒。」

被問及阿路八未來還有什麼新的目標？小八笑說：「希望有朝一日阿路八能登上三金舞台進行主持！新技能慢慢養成中，歡迎大家來找阿路八合作，活動、代言、節目……各種好玩的事！」第一季結束後，大家敲碗期待，小八還說：「身為『陪伴型』的Podcast，我們希望能一直陪著聽眾度過人生的各種時刻。」

「全新女子天團」的阿路八 第二季終於上線

除了挑戰實體活動主持，本來只有找熟悉朋友來podcast聊天的阿路八，在前陣子，也第一次有來賓仔仔林辰唏、樂樂程予希帶著火紅新作《第一次遇見花香的那刻》來節目做宣傳，創下高收聽率。仔仔直說是「很好玩的一局」，四人聊得盡興還相約未來花蓮遊。凱渥學弟林嘉威也帶著12月出版的個人寫真集《愛戀嘉威》來節目做宣傳，林嘉威因為拍攝LINE TV自製BL戲劇《近距離愛上你》飾演傅永傑一角爆紅，被粉絲封為「亞太第一攻」，此次上節目也原音重現劇中經典台詞，粉絲可以期待一下！

凱渥學弟林嘉威（中）上阿路八分享寫真書。（凱渥提供）

除此之外，阿路八第二季還有大事要宣佈！！因為上季姊姊小米路嘉怡當來賓聊人類圖的集數大獲好評，很多聽眾紛紛留言表示對人類圖產生興趣，想了解更多。所以，從第二季開始，阿路八會跟姊姊小米合作全新單元【人類圖八路米】，除了每周三阿路八自己的集數上線外，【人類圖八路米】將會在周六上線，每兩周播出一次，帶大家一步一步看懂自己的人類圖。

跨年首播【人類圖八路米】 攜手路嘉怡新年開出新氣象

問到小米路嘉怡和人類圖的淵源，才得知原來她已私下研習了好幾年，對於此次為何加入阿路八開闢新單元，她說：「最近幾年開始很熱衷人類圖，也非常不容易的拿到了亞洲人類圖學院的一階引導師執照。了解人類圖的過程真心給了我很多幫助，讓自己可以更自在開心的做決定與過生活，所以非常迫不及待的想要跟所有對人類圖有興趣的朋友分享，希望我們可以用很簡單的方式，來讓大家理解這門很奧妙的知識。

自從第一次在阿路八和小路小八聊人類圖之後，收到了鋪天蓋地超乎預期的熱烈回饋，才發現我們根本是天作之合，於是我就決定要一輩子賴著阿路八聊人類圖了！在這個培養了超過四十年默契的組合當中，我們可以暢所欲言，可以歡笑打鬧，最重要的是，可以悠遊於人類圖知識大海當中，幫助彼此活出最真實的自我。」

阿路八的【人類圖八路米】首播就在2022年的1月1日，在新年的第一天，帶大家一起打開自己的人生使用說明書，活出新氣象。最後，由於上季有姊姊路嘉怡、鼓鼓呂思緯、潘君侖……等人來當嘉賓，被問到本季嘉賓，阿路八露出神秘的笑容說：「大家一定要追蹤訂閱跟緊我們，絕對不會讓大家失望！」