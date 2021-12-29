雲林縣虎尾鎮公所打造6公尺高的鋼雕「素還真」，將於元旦正式啟用。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮公所以「布袋戲的故鄉」為發想，斥資千萬元在虎尾圓環打造1座高達6公尺的鋼雕「素還真」，29日舉辦記者會宣布元旦正式啟用，成為最具在地元素的新地標。金屬質材的巨型素還真，預料將吸引眾多布袋戲迷前來朝聖，成為雲林縣的特色景點。

虎尾鎮是台灣布袋戲的重鎮，擁有全台數量最多布袋戲劇團，被譽為「布袋戲的故鄉」，虎尾鎮公所因此以霹靂布袋戲的第1男主角「素還真」作為城市亮點，由雲林著名雕塑藝術家楊柏林，打造6公尺鋼雕素還真矗立在虎尾圓環內。

「素還真」鋼雕啟用記者會在虎尾廳舉行，由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人共同主持，眾人以辦喜事的心情，迎接這座造型獨特的素還真入厝，同時邀請大家一起見證虎尾圓環的變身，以及布袋戲故鄉的故事。

張麗善表示，最能代表台灣意象的就是布袋戲，虎尾鎮公所將「素還真」矗立在虎尾圓環，這是非常棒的指標，她擔任立委時即經常思考如何改造虎尾圓環，素還真是最具在地特色的意象，且鋼雕的剛中帶柔工藝非常不容易，將成為後代子孫最寶貴的文化資產。

楊柏林說，「素還真」的原創者是霹靂布袋戲，他是第2次藝術創作者，希望將素還真打造成金剛不壞之身，因此選用316鋼材，可以保存非常久的時間，讓這座鋼雕成為虎尾、雲林甚至台灣的地標，持續將台灣布袋戲推廣至國際舞台。

丁學忠指出，鋼雕「素還真」由雲林縣政府補助673萬元經費，虎尾鎮公所自籌325萬元，千萬元造價的新地標，白天可清晰觀賞藝術家的細膩工藝，夜晚藉由街燈與景觀燈的襯托，呈現五彩繽紛的夢幻氛圍，呼應素還真在布袋戲劇中的千變萬化，邀請所有布袋戲迷來與素還真相見歡。