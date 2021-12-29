新年假期即將到來，美股週二漲跌互見，台股今日在台積電(2330)等電子股領軍，加上金融股助攻以及化工、塑膠等傳產股穩健，台股開高走高，盤中再創下18283.25點新高，收盤漲51.47點至18248.28點也是收盤價歷史新高，成交值僅2398.85億元。

市場預期Omicron對全球經濟造成的衝擊將會較小，美股周二漲跌互見，道瓊指數創下史上收盤次高。美股費城半導體指數下跌，台積電ADR小跌0.52%，但台積電早盤一度漲3元至618元，帶動台股再攻新高。

今日早盤在台積電、聯發科(2454)等電子權值股帶動，開高走高早盤再創18267.97點新高，漲71.16點，因2021年封關僅剩二個交易，追價買盤力道不足，盤中漲幅一度收斂。

台股盤中隨著電子股續強，金融類股指數上揚，電金大型權值股穩揚，台股在今年封關前夕，加權指數攻上18200點之上，最高漲86.44點至18283.25點，再創歷史新高。

今天日韓港陸股全數下跌，台股強勢攻高，在亞股中表現最強。

美國2021年，雖受到疫情影響，美中貿易也尚未解決，但資金寬鬆加上企業獲利突出，美國四大指數頻創歷史新高，台股也挾著今年經濟成長率高達6%以上、上市櫃公司營收衝破40兆，總市值達到62兆，台股也是締造多項歷史紀錄，在本周臨封關前屢創新高。

明天為2021年封關，預計台股仍將震盪趨堅、類股輪漲，持續挑戰新高。法人表示，2022年有機會延續多頭格局，在明年3月底美國QE結束前，台股預計將震盪趨堅、類股輪漲，持續挑戰新高。

法人表示，台股本周指數突破萬八後以低量形式續攻，本周將是量能壓縮近尾聲，等待下周出量表態，續攻元月行情。