又有新大魔王Delmicron ？ 羅一鈞給答案

外電報導指出，印度馬哈拉施特拉邦新冠疫情防控工作組負責人喬希博士的近日表示，Delta和Omicron的綜合體「Delmicron」是導致歐美地區確診數飆升的禍首。對此，中央流行疫情指揮中心今解釋，Delmicron非新變種或突變，而是用來形容印度Omicron感染者發燒、全身性症狀而被發明的名詞。

今日有媒體問及「Delmicorn」議題，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞說，這是印度的報導，從臨床觀察面來看，過去認為Omicron的症狀比較輕微，可能是咳嗽、喉嚨痛等，但在印度有看到有人發燒、全身性症狀，所以發明了一個名詞「Delmicron」，並非病毒新組合。

羅一鈞表示，我們知道Omicron的突變很多，其中也包含Delta的變異位點，在病毒學上有相近的地方，並不是有一個新的變異株叫「Delmicron」。隨著個案數增加，我們確實也有看到國內的Omicron感染者有1例味覺異常，另有幾例發燒，並不是都是輕微的感冒，也有全身倦怠和發燒，我想感染的症狀，在人數多的時候多少都會有不一樣的呈現，還沒有要使用「Delmicron」的症候群來取代原有的Omicron病症的必要性。