強制打2劑疫苗遭楊志良檢舉違憲 陳時中：是依法行政

指揮中心下令，明年1月1日起全國30類從業人員需完整接種2劑疫苗，否則每周都要進行快篩。前衛生署長楊志良今前往監察院陳情，指衛福部長陳時中強制人民打疫苗恐違憲。對此陳時中回應，作法完全合憲，且現在沒有強制，只是要求，是公衛上的必要措施。

陳時中回應楊志良，指揮中心本來就有法制組，所有政策都有請法制組研議，因此要求30類人員接種疫苗，或是用篩檢來替代完全是依法行政，憲法上有說，避免緊急為難為增進公共利益，可藉由相關措施補強，而要求接種疫苗就是為了公共衛生上的必要動作。

陳時中強調，對於要求30類人員接種疫苗，「我們現在沒有強制，而是要求」，主要是希望大家都能打，完整接種疫苗，若沒接種完還是會有一些風險，因此對於群聚的地方，希望民眾都能定期篩檢，這是對公共衛生上必要的措施。

他舉例，前幾天美國一天確診數降到三萬人，但前兩天又變成四十一萬，代表疫情發展起來仍相當快，現在疫情仍然嚴重，不要想說沒有本土就可置身事外，若沒有做好相關防疫，等到疫情起來後就來不及了。