經濟部統計處表示，實體店經營為主的零售業者，紛紛積極建構網路購物服務平台，零售業者提供線上銷售管道之家數占比由去年3月之40.1％提高至今年9月之44.9％，今年1至9月零售業網路銷售額占整體零售業營業額比重升至10.6％。

統計處指出，因大型零售業者陸續推出專屬的行動支付工具，加上疫情影響，民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離，促使2020年使用行動支付之比率較108年增加3.1個百分點，預期在業者陸續導入行動支付下，未來行動支付比率可望持續上升。

餐飲業者加速提供外送宅配等服務以減緩疫情衝擊，為提高滲透率及因應疫情所衍伸消費習慣的改變，亦促使業者強化數位服務，其中以「線上點餐系統」2021年占比較2020年增加最多。

餐飲業消費者付款方式向以「現金」和「信用卡」居前二名，其中2020年以「支票、轉帳、匯款」方式較2019年增加3.1個百分點，增加最多，主因消費者透過外送平台下單付款，而平台係以定期匯款方式轉給店家所致。