兆豐銀行29日指出，今年底前高資產客群將上看120戶，總資產規模預計將高達200億元，而且進而指出對2022年的高資產財富管理業務的多個目標，主要包括更聚焦在對客戶服務「質」的提升及整體平台的建置，且導入國際級私人銀行系統為客戶投資配置把關、MegaLux會員禮遇自動升級、主管機關財管2.0商品上架更加完備、組織架構營運集中、交易流程優化及金控跨平台整合等等。

對此兆豐銀行消金事業群副總經理陳昭蓉表示，兆豐銀行既有的高端客群總資產規模約達4000億，約1200位是具上億資產的客戶，有別於同業對財管億級大戶直接貼標的作法，兆豐銀行將更注重為個別客戶投資策略的需求，目標與外商私人銀行看齊。

兆豐銀行分析，受到全球新冠疫情衝擊、中美政經局勢多變連動全球供應鏈調整、通膨隱憂，加上境內外資金專法等影響，導致國內資金充沛，全球資金及產業布局變動快速，面對此變局，高端客群更加需要銀行的高資產團隊來提供專業的金融服務，而兆豐銀行的高資產團隊透過一對一訪談，已深入了解客戶背景與需求，為其開立專屬投資專戶，進而提供高資產客戶個人化及客製化之金融商品及服務。

對於客戶的結構，兆豐銀行也分析，既有高資產客群中，中小企業主佔比過半，除了投資理財創富守富，同時也關心稅務規劃，企業傳承，及家族永續等議題。尤其展望2022年，兆豐銀行指出，「億」級客戶關心的事務不僅是金融投資，更重視企業接班和家庭財富傳承，且在全球反避稅浪潮之下，會關心稅務規劃以進一步守住畢生財富，會成為2022年私人理財重要的兩大議題。

相對於高資產業務開辦首年開戶數及資產規模量的達成，兆豐銀行進而指出明（2022）年的任務目標，將不限於開戶數及資產規模的衝刺，而是更聚焦在對客戶服務「質」的提升及整體平台的建置，預計導入國際級私人銀行系統、為客戶投資配置把關、MegaLux會員禮遇自動升級、主管機關財管2.0商品上架更加完備、組織架構營運集中、交易流程優化及金控跨平台整合等等。

兆豐銀行高資產業務擁有總處各單位與全台分行近70位投資信託專家團隊，結合外部諮詢顧問及持續對外攬才，專家團隊陣容將更為壯大，未來將持續搭配銀行整體服務及本行投資觀點，提供更完善全面的諮詢顧問及投資建議，並呼應政府政策推動信託2.0，家族信託將會是推薦的傳承規劃之一，致力於提供高資產客戶全方位的解決方案。