新竹市政府完成新竹美術館等9處光環境升級，透過補燈、增強光度，讓建築更加立體，歡迎全國民眾前來賞景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市繼公賣局夜間點燈後，市府近期再完成新竹州廳等8處光環境升級，透過補燈、增強光度，讓建築更加立體，含公賣局在內，9大古蹟、歷建每晚5點30分至10點點亮，市府邀請全國民眾前來竹塹城，於夜間漫步舊城區，感受最美古蹟夜景。

市長林智堅表示，市府向交通部爭取1500萬元，點亮舊城區9座古蹟與歷史建物，以光賦予老舊建築新生命，讓其與現代化都市共生共榮，用燈光描繪出建物輪廓，透過不同層次的照明讓建築更加立體。

市府指出，新竹州廳是和洋混合建築，極具特色，原有照明以泛光方式提供全面性基礎光照，此次照明工程加強建物外部立面、2樓迴廊及主體中心兩側塔樓頂部照明，展現光層次，更有韻味。

州廳對面的消防博物館高聳側塔樓也別具特色，原先照明就足以展現建築特色，此次更加強建物側立面與屋頂輪廓，並融合既有立面照明，使建物整體感更優化。

新竹州圖書館延續前期完成的建築夜間照明，進一步優化人行道光環境，並延伸連接至護城河，護城河親水公園則改以低眩光柔和燈桿與低尺度間接照明為主，改善步道環境、樹木燈光。

新竹孔廟以既有投光燈柱位置，重新研究投光角度及更換適當色溫、瓦數燈具，並以月光穿過樹梢灑落屋頂為概念，更換燈籠內部光源，讓屋簷下空間有更細緻的表現。

新竹美術館建築周邊則是布設線型投光燈，以光洗牆方式均勻照亮牆面，強化建築紅磚牆，並配合建築體本身的進出面，呈現自然的光影變化。

另，影博館融合古羅馬與阿拉伯建築，是國內少見的特色歷建，改使用線型燈具表現建築立面的特色浮雕，並利用地埋燈與投光壁燈創造入口迴廊空間的視覺層次。