安定國小非營利幼兒園、低年級學生們合唱「感恩的心｣，高年級生打節令鼓，歡送大象爺爺退休。（安定國小提供）

安定國小退休的大象溜滑梯滑道與腳趾間種多肉植物、草花，象背種台灣香檬，象徵生生不息。（周麗蘭攝）

階梯放置虎尾蘭盆栽。（周麗蘭攝）

受限於最新兒童遊戲場設施安全管理規範，1960年代修建的磨石子大象溜滑梯不符合安全規範，不能再提供學童使用，西螺鎮安定國小考量校友的感受，取代拆除改把大象當花圃種花，讓它以「大象繪本花園」的角色繼續陪伴每一屆小朋友。

安定國小在56歲的大象溜滑梯滑道與腳趾間種多肉植物、草花，在象背上種台灣香檬、爬梯放虎尾蘭盆栽，象徵生生不息，融入大樹下的繪本閱讀角，成為大象繪本花園。

該校日前舉行75周年校慶，幼稚園、低年級學生們合唱「感恩的心｣，高年級生打節令鼓，為大象爺爺舉辦隆重的退休儀式。在此之前，校方舉辦大象爺爺寫生與著色畫，讓學生們畫出心目中大象爺爺的模樣。

安定國小的大象溜滑梯興建於1965年，因現行法規必須封閉或拆除，但雄壯威武的大象溜承載無數學童的童年回憶，也是校友回味小學時光的重要標的物，校長洪孟真考量校友的感受，決定讓它轉為藝術用途，「老象不死，只是重生」。

洪孟真說，大約1960年代開始，幾乎每所國小都有自己的大象溜滑梯，表面以洗石子處理，象鼻以略帶速度感的45度角伸向地面，象身通常寫有符合時代精神的標語如活潑、快樂、團結、強身，同一縣市的大象溜滑梯大同小異，各縣市略有不同風貌。

校友們對於母校保留大象溜滑梯感到欣慰，一位校友留言「這是有意義的感恩活動，物緣有盡、心誼長存，大象爺爺功成身退，爾後會成為最美麗的風景！」

校友縣議員李明哲說，學校的教室都已翻新，母校的回憶只剩大象溜滑梯、中庭鳳凰樹、萬里長城兒童樂園，大象溜滑梯標記著兒時回憶，能保留轉型為花園繼續矗立在校園，實在太好了。