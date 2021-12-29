2021年即將結束，台灣今年發生許多改變，其中民眾最有感的就是物價飛漲，除了房價提升之外，許多民生用品、餐廳也陸續漲價，讓不少網友大嘆「吃不起也住不起」。另路上人人都戴口罩也是很特別的改變，若疫情沒爆發，恐怕此生都看不到。

一名男網友今在PTT上發文表示，不知不覺2021年只剩下短短3天就要結束了，這一整年過去台灣改變了不少，但有哪一項改變大家覺得特別有感呢？

貼文引起網友熱烈討論，綜合網友們的回應，大家今年最有感的變化是物價漲了，「漲價啊！住不起吃不起」、「吃的用的都漲價，超有感哦」、「什麼都變貴」、「物價和房價都飆漲」、「缺電，而且房價、物價直接噴飛」。

而台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率已經超過2%的通膨警戒線，讓不少民眾對於物價上漲這件事情很有感覺。除了房價漲不停之外，許多民生消費也不斷漲價，像是麥當勞、肯德雞、必勝客和鼎泰豐等餐廳也都相繼漲價。

另也有網友提到其他特別的改變，「滿街都是戴口罩，若沒有疫情，可能此生都不會看到這樣的風景」、「少子化」、「房價還有輿論，以前房價漲會罵政府；現在房價物價漲，罵政府竟然會有人說你自己不努力」、「停電次數感覺變多了」、「發現我們像第三世界國家一樣要擔心今天會不會斷電/水了，哭啊！」