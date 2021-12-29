美食外送平台foodpanda今中午12時半起大當機，點開App所有餐廳都顯示暫時關閉，不少網友無法訂餐，商家也接不到訂單，紛紛至foodpanda臉書粉專留言洗版反應，對此，foodpanda則表示，平台正在進行結帳系統更新，實際恢復時間得由德國總部排程決定，直至近下午4時系統更新完畢，現已恢復點餐功能。

foodpanda餐廳都顯示暫時關閉。（圖／翻攝自foodpand App）

foodpanda 的App今（29）中午12時30分起大當機，網友於午餐時段欲使用App訂餐，卻發現所有餐廳皆顯示「暫時關閉」字樣，頁面最上方還有一排藍色公告寫著，目前暫時無法完成結帳作業，工程團隊正在積極更新中。

不少網友無法順利點餐，紛紛至foodpanda臉書粉專留言洗版，「無法訂餐，IT部門給點力好嗎」、「從中午12點半到現在，已當機2個小時了，還沒有修好嗎？」、「請問是要維修多久」、「原來大家都一樣的問題！氣死」。

對此，foodpanda回應，目前平台正在進行結帳系統更新，因此消費者無法順利結帳，為避免民眾持續性下單，只好將整個平台關閉，不過因為此次更新為全球性，得由德國總部排程。