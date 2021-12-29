警專校長鍾國文率領行政警察科主任馬心韻、刑事警察科主任呂明都等一行人，昨日專程到第四分局訪視實習的109年警察特考班學員，雙方透過座談會進行意見交流。(警方提供)

警專校長鍾國文率領行政警察科主任馬心韻、刑事警察科主任呂明都等一行人，昨日專程到第四分局訪視實習的109年警察特考班學員，由分局長許明耀親自接待，雙方透過座談會進行意見交流；學員們分享這段期間的實習經驗，不論是參與刑案偵辦的緊張感、為民服務得到的成就感等，咸認為穿上這身制服，就必須全心投入全力以赴的使命感，歷程將成為未來實戰的最佳養分。

警方指出，雙方座談會後，第四分局長許明耀致贈繪有象徵百年樹人圖像的精美瓷器給鍾國文，感謝孕育基層員警的警專搖籃，期盼有這些小警鴿加入，接棒傳承給新一代。

鍾國文表示，今年宥於疫情緣故，將實習時間延至11月舉行，為期近2個月的實習初體驗，跳脫在學校教條式的教科書理念，進入實際執勤工作，是非常難能可貴的經驗，加入警察這個大家庭，就必須有所體認態度對了！什麼就對了！適時休息調節體力，保持最佳狀態，亦是做好警察工作的基本入門。

中市警局副局長邱文亮強調，「認清自己、肯定自己、發揮自己」，將警察當作是志業，保持熱忱、竭盡所能，定能從中獲得滿滿的成就感。意見交流座談會充滿溫馨感動，學員能主動分享實習期間的點滴就是勇敢踏出的第一步；期勉即將結業的學員都能保有初衷，忠於自己的選擇為人民安全盡一份心力。