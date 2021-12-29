苗栗縣內首座標準直排輪競賽場，將可成為正式比賽場地。（謝明俊攝）

為了提倡縣內直排輪風氣，並提供青少年及學童正式練習場地，苗栗縣政府利用苗栗市貓裡喵親子公園旁閒置空地，斥資3千萬元興建縣內首座合格的直排輪溜冰場，工程業已完工，未來除了提供縣內直排輪好手練習集訓地點，也將成為苗栗縣爭取舉辦正式直排輪競賽場，確實提昇苗栗縣直排輪運動風氣。

苗栗縣政府積極推廣國中小學發展直排輪運動，目前有多所學校投入，但因內缺乏一座合格的直排輪競技場，因此，苗栗縣長徐耀昌去年選定苗栗市貓裡喵親子公園北側閒置空地，整建成縣內首座直排輪溜冰場。

全案是由縣府教育處向教育部體育署前瞻計畫爭取核定，總經費為3千萬元，其中體育署補助2，670萬元，縣府自籌330萬元，工程內容包含一座經中華民國滑輪溜冰協會認證的標準200公尺滑輪溜冰場及教練指導區，主場地並設置4座合計56盞可遠端控制的智能夜間照明設備與成績顯示板，除了符合未來辦理全國賽事外，更可保障選手在夜間運動練習的安全。

另外，為提升場地使用效益，主場地外圍包括入口意象、觀眾看台並加設夜間照明步道及休憩草皮與休閒座椅，提供民眾休閒運動及散步時更安全舒適的環境，也裝設了全區監視錄影設備，並配合遠端監控系統進行監控，除保障使用者安全外，也能提升及強化未來場地維護與管理的功能。

由於考量這座滑輪溜冰場屬於專業性、競賽性質場地，賽道邊坡轉彎處高低差甚大，且競速滑輪溜冰為高速移動的專業運動項目，易導致衝撞受傷，為了保障運動安全，未來僅以租用方式提供使用。

目前直排輪溜冰場主要結構業已完成，將待周邊設施全部完工後，擇期舉行啟用，將提供縣內直排輪好手們更完善的競賽環境。