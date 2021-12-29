吳宗憲大罵兒子是「傻X」。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

吳宗憲現身當眾訓兒！斥祖宗18代無前科被毀、曝老婆爆哭 氣轟鹿希派「傻逼」：站路邊抽大麻被抓，丟臉！

本土天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）日前又惹麻煩，因持有、吸食二級毒品大麻因此遭警方逮捕，吳宗憲本來揚言不會再幫兒子也不會出席兒子新專輯記者會，但今(29日)吳宗憲依舊快閃現身記者會15分鐘親自救兒，他開頭先痛罵兒子犯錯，自己無法原諒吸毒的人，接著又虧兒子自毀前程，本來說好的發片計畫變了樣，直言今天是很尷尬的發片記者會，沒有人有興趣問曲風的問題，金句連發。

鹿希派稍早自己一人現身原先說好的發片記者會，鄭重向媒體致歉後，吳宗憲也驚喜現身，自稱是「路過」此地，但他隨即拿起麥克風幫忙兒子主持記者會，強調事發後與牧師聊了數小時，感嘆家族原本清清白白，「我們家祖宗十八代，沒有任何前科，今天破了這個紀錄」。

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吳宗憲說，自己是為了扛起身為人父的身分，才到此替兒子緩頰，記者會結束後他則要去祖宗面前懺悔，「記者會結束後我要去阿公阿嬤那邊，我們家沒有過1次前科，現在發生在你身上，我要對我的父母親有所交代，但你不用向我交代。」

至於其他家人的情況，吳宗憲坦言老婆張葳葳知道後生氣痛哭，因為老婆一家都是老師，無法容忍這種行為，女兒Sandy也氣炸，「姊姊氣瘋掉，我們守著自己有什麼用，缺口長在別人身上，很自責太忙，弟弟無法帶在身邊」，最後更在鏡頭前開罵兒子：「怎麼會是傻X呢，站在路邊抽大麻，你是什麼咖啊。」

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