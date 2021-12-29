臺南南部科學園區29日清晨5時許傳出機車火警，事後發現一具男性焦屍，且身上還有刀傷；經初步調查，葉姓死者為南科科技廠員工，疑似因感情糾紛，生前與同公司的洪姓男子發生扭打遭刺傷，被載運到事故現場。檢方發現葉男背部有刀傷，機車起火原因為遭人淋汽油縱火，警方已將洪男帶回偵訊，並將依殺人罪嫌移送法辦。

臺南市消防局今天清晨5時16分獲報，南科園區環東路一段發生機車火警，出動新市消防分隊到場救援，火勢約7分鐘撲滅後，赫見有一具焦屍，且腹部還有刀傷，通報南科保警中隊。

保二總隊第二中隊副中隊長陳明仁說，今天凌晨5點多接獲善化警分局通報，迎曦湖附近發生火燒車，警方立即到現場，現場有一輛焦屍和一具燒焦的機車，經調閱監視器，發現被害人在被害前，在附近與人發生扭打，不排出有他殺可能，目前已將涉嫌人帶回偵訊。

據悉，30歲涉嫌人洪姓男子與37歲葉姓死者，疑似為一名同公司的女性員工前後男友，葉男今晨4點半下班後，與洪男在環東路與環西路路口發生衝突被刺傷；接著洪男把葉男放置在葉男機車腳踏墊上，再騎機車把人載到南科迎曦湖旁環東路一段上，淋汽油把機車和人都全燒了。

檢方相驗發現死者背部有刀傷，但是否為致命傷，仍尚待釐清。