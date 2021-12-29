證交所表示，台積電轉投資72.84％的采鈺（6789），今（29）日送件申請股票上市，為今（110）年第26家國內公司（不含國內創新板）申請股票上市。采鈺目前是興櫃500元級高價股，至下午約2點半時，股價約524元附近大漲4％以上。

采鈺科技公司負責人為關欣，公司實收資本額29.33億元，主要產品包括彩色濾光膜、微透鏡及光學薄膜技術製程服務等，去（109）年稅前純益25.55億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.18元，今年前三季EPS為5.64元。