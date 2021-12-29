台積電小金雞采鈺 今向證交所申請股票上市 14:512021/12/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，台積電轉投資72.84％的采鈺（6789），今（29）日送件申請股票上市，為今（110）年第26家國內公司（不含國內創新板）申請股票上市。采鈺目前是興櫃500元級高價股，至下午約2點半時，股價約524元附近大漲4％以上。 采鈺科技公司負責人為關欣，公司實收資本額29.33億元，主要產品包括彩色濾光膜、微透鏡及光學薄膜技術製程服務等，去（109）年稅前純益25.55億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.18元，今年前三季EPS為5.64元。 台灣虎航今向證交所申請股票上市 看好明年可出國 台灣虎航重啟上市 #台積電 #采鈺 #申請股票上市 #EPS #小金雞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股收盤創新高 專家看好明年上半年 04:102021/12/28 財經焦點 《興櫃股》台灣虎航申請上市 14:492021/12/28 財經 台股創高 台灣50神龍擺尾 04:102021/12/29 證券．權證 集團年底作帳續增溫 台股早盤指數再創歷史高 09:332021/12/29 財經 高市府前進半導體會展 爭取更多大廠落地 09:392021/12/29 財經 《證交所》采鈺今送件申請股票上市 15:062021/12/29 財經 電子、航運齊揚 台股漲逾60點創18267史上新高 09:172021/12/29 財經 封關倒數 電子領軍 金融推一把 台股收18248點新高 13:432021/12/29 財經 外資狂買 半導體股噴發 04:102021/12/29 財經要聞 中國謀求晶片供應自主 加深全球不安因素 03:292021/12/29 國際 和淞 申請股票上市 04:102021/12/29 證券．權證 財經熱門新聞 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電3奈米有多狂？內行驚爆3大關鍵：摩爾定律沒死 - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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