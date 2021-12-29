來自烏克蘭、已取得中華民國身分證的女星瑞莎，近年積極為台灣培育韻律體操人才，未料被爆斂財、把選手當宣傳工具等負面新聞，化名「小Y」的體操教練日前受訪，透露瑞莎因踩斷他人利益而遭抹黑。

節目《這！不是新聞》28日播出最新一集，主持人陳斐娟電訪體操教練「小Y」，對方透露瑞莎起初幫個對訓練時，大家都心懷感恩，不過她培訓過程都是免費，吸引比較強的桃園區選手跳槽，「瑞莎就會有點像收稻尾的概念，那些比較好的選手出去比賽，成績就變成瑞莎帶出來的，其他教練就會比較不滿。」

小Y接著還以專業的立場透露，全國賽事不可能打分數不公，因為能參與評分的有裁判和總裁判，「如果你打分差太多，大概差0.5就會被警告了，所以我覺得這是不可能的。」陳斐娟好奇問小Y有沒有聽過斂財的事情？對此小Y表示這部份不清楚。

面對外界的反彈聲浪，瑞莎成立的瑞星韻律體操協會28日深夜發千字文澄清6大指控，強調合約雖沒盡善盡美，但絕對對等公平，願意公開合約內容交付公評，至於被指帳目不明，預計年底關帳自結完成後，會交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，粗估2022年3月完成，以昭公信。瑞莎今（29日）也在IG限時動態轉發該篇聲明，接著再用黑底白字寫下：「善良不代表隨便讓人騎在頭上」，硬起來回擊躲在暗處爆料她的人。