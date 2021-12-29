就算已經少吃多運動了，肚子還是消不下去嗎？營養師朱瑞君在臉書粉專「輕鬆瘦營養師 朱瑞君」發文，透露「大肚子」其實可以分為4種類型，分別為小腹肚、壓力肚、鮪魚肚、啤酒肚，其成因、特徵和改善方式都有所不同，建議可以先了解一下自己的肚子類型，再來對症下藥。

1、小腹肚

在女性族群中比較常見，特徵為肚臍以下腹部凸起，尤其穿緊身裙、褲的時候更為明顯，主要原因為便秘、久坐不動、經期不順，可藉由多喝水、多運動、多吃蔬菜水果、經後調理身體等方法改善。

2、壓力肚

隨著體重不斷往上增加，肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，背後的原因主要為荷爾蒙刺激、食慾上升、脂肪囤積，想要改善「壓力肚」的話，首先需要調整生活作息，不熬夜、早睡早起，平時也可以多補充鈣、鎂和色胺酸，還要放鬆心情、多多活動，以調整自身的壓力荷爾蒙。

3、鮪魚肚

肚子呈現肥肥軟軟的狀態，全身偏胖，且坐下後會出現2層游泳圈，這種類型的人通常都是無肉不歡，愛吃大魚大肉、少吃蔬菜。若是想要改善，就需要每天運動，每天認真執行蔬果579，一天攝取的肉類也不可以超過1.5個手掌大。

4、啤酒肚

全身不一定都很胖，但肚子特別大，尤其在男性身上更為明顯，通常是飲酒過量，以及加工食品、精緻糖吃太多所致。建議這類人只要適量飲酒、不要吃太甜太油的食物，平時的含糖飲料全改為無糖茶，就有機會讓肚子變平坦。

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