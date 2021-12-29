美國24歲話題女王凱莉珍娜（Kylie Jenner）來自「卡戴珊家族」，擁有精緻的五官與魔鬼身材，前衛又大膽的穿搭風格，讓她受到大批粉絲的喜愛，日前她才宣布懷上第二胎，沒想到如今爆出寶寶已經出生了。

凱莉珍娜同父異母的姊姊考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian），和45歲的Blinke-182樂隊鼓手崔維斯巴克（Travis Barker）穩定交往，聖誕節當天，崔維斯巴克上傳一家人溫馨看聖誕節電影《聖誕怪傑》的照片，有眼尖網友發現桌上放著奶瓶。

然而考特妮的3個兒女已經分別為7歲、9歲及12歲，不可能再使用奶瓶，不少人都猜測那隻奶瓶就是凱莉珍娜剛出生孩子的，目前消息未獲得證實。事實上，年僅24歲的凱莉珍娜已經擁有9億身價，還拿下《富比世》雜誌「最年輕女富豪」頭銜。

凱莉珍娜2017年和饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）交往，才1個多月的時間就傳出懷孕消息，凱莉珍娜年僅21歲就生下愛女，隔年情侶倆卻分手，維持開放式關係，兩人多年來分分合合，崔維斯史考特也多次出軌，但凱莉珍娜仍不離不棄。