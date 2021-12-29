隨高齡及少子化趨勢，預先規畫退休生活日益重要。玉山銀行針對退休顧客生活中可能產生的需求，推出一站式完整信託服務，從財務面與非財務面提供顧客完整保障，讓顧客樂享退休人生。

退休生活潛在許多風險，在財務面，顧客可能因年長失能、失智甚至遇上詐騙、挪用，以至即使有足夠退休金卻無法依自己意志運用。玉山提供「安養信託」，顧客可以金錢或有價證券的方式存入信託資產，無論信託目的是安養或傳承，都可以進行客製化的安排。此外，玉山也提供無信託資產門檻限制的「預開型安養信託」服務，鼓勵大眾在身體健康時就先完成簽約，待啟動撥付機制後再付管理費。預開型信託不限年齡，想提早規劃退休生活的民眾皆可預先辦理。

非財務面則包含步入高齡後生活上面對的各種風險，如飲食習慣、居家環境、醫療用藥、安養照顧等，這些需求往往需要與各種專業機構諮詢以得到妥適的建議。因此，玉山與具有豐富服務經驗的「國際奧思禮團隊」合作推出「信託加值服務」，顧客簽訂安養信託後，當需要協助時，撥打玉山信託加值服務專線即能取得專人諮詢與協助。舉例來說，若顧客有健康或看診上有相關疑問，可透過「保健諮詢」服務獲得建議；許多顧客因子女工作忙碌而沒有時間陪同看診，可透過「導醫導診」服務由具醫護背景之專業人士陪同看診，協助聽取醫囑或用藥資訊；此外，「營養諮詢」與「居家安全檢測」服務更讓顧客未雨綢繆改善生活環境與習慣，活得更健康、安全。除上述服務外，「信託加值服務」亦包括安養機構、居家看護、送餐到府、健身課程等推薦服務，且可透過安養信託專戶支付相關費用、預留未來支出，全方位滿足高齡顧客各項生活所需。