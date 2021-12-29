摩爾定律不死！陸媒報導，台積電南京廠總經理羅鎮球表示，台積電透過新一代製程，證明摩爾定律仍持續往前推進，2022年如期推出3奈米製程，而且2奈米製程也在順利研發。他分析，3奈米較目前5奈米電晶體密度提高1.7倍，功耗降低25~30%，對於先進製程來說，最關鍵的三大指標為性能、功耗和密度。

工藝越先進，晶體管微縮越困難。此前，聯電、格芯相繼放棄10奈米以下先進製程的研發，英特爾也在先進製程上持續放緩。

芯智訊報導，羅鎮球日前在一場《半導體產業的新時代》演講中表示，雖然有很多人說摩爾定律（Moore’s Law）在減速或是正在逐漸消失，但台積電正在用製程證明摩爾定律仍持續往前推進，7奈米在2018年推出，5奈米在2020年推出，接下來2022年會如期推出3奈米製程，而且2奈米的製程也在順利研發。

羅鎮球指出，台積電從從7奈米到5奈米再到3奈米，單位面積的電晶體密度都比上一代成長1.7到1.8倍，預估晶片效能可提升超過10%，但同等級效能下，功耗又可降低25~30%。

對於這樣的性能提升，羅鎮球解釋，實現方式是，一、改變晶體管結構；二、改變晶體管材料。此外，他還強調，未來會透過3D 封裝技術來提高晶片性能。

對於先進製程來說，最關鍵的三大指標包括性能、功耗和密度（單位面積內的晶體管數量）。

台積電3奈米不時傳出量產卡關的消息，羅鎮球說，那些都只是傳聞，2022年會如期量產3奈米，且2奈米製程也在順利研發。