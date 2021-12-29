新北市警察局為表揚破案有功人員，致贈印有個人照片的專屬馬克杯。（新北市警察局提供）

新北市警察局為獎勵員警全力拚治安，特別設計頒獎制度，對於偵破刑案有功人員，會由局長、副局長或警政監等人親自前往分局頒發「破案茶」、「破案咖」或「破案麵」，並贈送印有個人照片的專屬馬克杯，令受獎員警倍感榮耀。為了再次鼓勵得獎員警，近期警察局再統計一年獲獎次數，並在今（29）日局務會報公開表揚，新莊警分局中港所長張謝佛等5員獲頒獎金及警杯。

新北市議長蔣根煌、議員蔡錦賢今至新北市警局，頒獎並致贈破案獎金表揚日前破獲地表最大海洛因毒品案有功人員，同時也針對今年各分局偵破刑案獲頒「局長破案茶」最多的員警，頒發「警察杯杯」紀念杯，表揚他們這一年來對新北市治安的犧牲奉獻與努力。

新莊及三重警分局包辦前5名，當中表現最亮眼的新莊分局中港所長張謝佛，今年共偵破10件重大矚目案件，表現最搶眼；三重分局光明所長吳家森、新莊分局偵查隊偵查佐李俊廷偵、三重分局偵查隊小隊長李釗宏及三重分局光明所警員鍾京倫，今也接受頒獎表揚。

新北市警局長黃宗仁說，新北市的警察相當辛苦，但卻又可愛，他們不計較付出，犧牲奉獻、流血流汗，試想當我們深夜在家睡覺時，卻有一群為了守護市民安全的警察，站在街頭搏命執法，他們不知何時會遇到危險 ，但守護市民的心卻從不改變，也因為第一線8000員警的付出，才能成就過去這一年滿滿的治安豐收年，未來也會持續與市民站在一起，共同捍衛新北市的治安。