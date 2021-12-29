台北市生育獎勵金再提高！北市市長室會議拍板定案，將提出《台北市生育獎勵金發放辦法》修正草案，針對第二胎、第三胎各加碼5000元，第二胎發放2萬5000元，第三胎發放3萬元，以鼓勵年輕人在台北成家育兒，預近萬名新生兒母親將受惠，預計明年3月實施。

民政局表示，此次主要修正方向為第二胎以上之新生兒各加碼5000元，分別是第二胎核發2萬5000元、第三胎核發放3萬元。民政局人口政策科長吳重信表示，市府內部修法及公告等流程需要一點時間，預計明年3月實施。

為因應北北基共同生活圈需求，《台北市生育獎勵金發放辦法》日前將設籍期間由1年修正縮減為10個月，北北基連續設籍期間合併計入10個月設籍期間。民政局強調，原有的10個月設籍期間及北北基設籍期間合併計之規定將不會改變，不會影響市民既有的結婚生育規畫。

民政局指出，台北市將持續投入資源建構托育幼教公共支持，鼓勵生育重點在於建構充足的托育幼教公共支持，讓養兒育女和照顧工作公共化，減輕新生兒家庭生養小孩的負擔，也讓女性能減少生兒育女的機會成本。

民政局表示，明年8月起，育兒津貼及托育補助將再加碼1500元／月，幼兒園學費也將再減免500元／月，預期可以大幅減輕育兒負擔。北市也持續投入大量資源興建社區公共托育家園及非營利幼兒園，讓相關福利不只看的到，也吃的到。

截至今年11月，台北市已設置55處社區公共托育家園，布建數量及密度為全國之冠，預計至明年設置達68處。北市非營利幼兒園截至今年11月數量為49園，亦為全國之冠、六都第一，將朝向幼兒園公共化比例7成之目標邁進。