采鈺今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年第26家國內公司(不含國內創新板2家)申請股票上市。

采鈺實收資本額29.32億元，主要產品為彩色濾光膜、微透鏡及光學薄膜技術製程服務，2020年稅前淨利25.55億元，每股稅後盈餘7.18元。

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